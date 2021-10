Ricomincia X Factor: che fine ha fatto Casadilego, la vincitrice del 2020?

Dopo gli Home Visit, si sono ormai concluse le selezioni per i concorrenti che parteciperanno ai live di X Factor che inizieranno giovedì 28 ottobre. Il talent show musicale condotto da Ludovico Tersigni entra così in una delle sue fasi più calde. Si sono formate le squadre dei quattro giudici del talent, che quest’anno si è presentato al pubblico nel segno dell’inclusione e dell’abbattimento dei generi e delle categorie.

Hell Raton spiega che cosa significa per lui e per la Machete crew la “contaminazione”, ripercorrendo la sua carriera e i suoi ascolti musicali fatti di rap e rock. Intervistare il giudice di X Factor (l'intervista completa si può ascoltare guardando il video qui sotto) è anche l’occasione per chiedergli su che cosa stia lavorando Casadilego, vincitrice della scorsa edizione. “Non si fa vedere sui social e questo sembra strano perché oggi se non lo fai non esisti – spiega Hell Raton – non è così, sta lavorando a un grandissimo progetto, ancora più grande di lei. Vedremo quando uscirà se avevamo avuto ragione o meno”.

Queste le squadre dei quattro giudici del talent in gara quest'anno: solo 2 donne e 10 tra solisti e band maschili, nonostante la filisofia del talent quest'anno puntasse su inclusione e l’abbattimento dei generi e delle categorie (leggi qui)

Emma avrà Vale LP, Le Endrigo, e Gianmaria. La squadra di Manuel Agnelli è costituita dai Bengala Fire, dai Mutonia e da Erio. Hell Raton ha scelto: i Karakaz, Versailles ed Edoardo Spinsante. Mika ha nel suo roster Fellow, i Westfalia, e la sedicenne Nika Paris.