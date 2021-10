Lana Del Rey canta "Arcadia" dal vivo

Lana Del Rey ha pubblicato nella giornata di ieri il suo ottavo album intitolato "Blue Banisters", appena sette mesi dopo aver fatto uscire il precedente "Chemtrails Over the Country Club" (leggi qui la recensione).

Per celebrare il nuovo nato la musicista newyorkese è stata ospite al The Late Show With Stephen Colbert ed ha eseguito il primo singolo dell'album "Arcadia".