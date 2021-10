Safari, è uscito "Rivoluzione"

E' uscito “Rivoluzione”, il nuovo singolo dei Safari. La band genovese, che ha all’attivo un EP e due singoli, riparte, dopo lo stop causato dalla pandemia, con un brano che vuole far riflettere le persone. “Per noi suonarla – raccontano i ragazzi a proposito di "Rivoluzione" – rappresenta tornare alle nostre origini, alla nostra attitudine live e punk-rock. Se si ascolta bene, inoltre, è facile ricollegare questo brano al nostro primo EP “La gente non sta bene"".

La natura della loro musica i Safari la spiegano così: “A nostro avviso anche la musica sembra essere troppo stanca per affrontare temi sociali rilevanti. Possiamo contare sulle dita di una mano i gruppi italiani che attualmente riescono a far ragionare le persone con le loro canzoni. Il nostro scopo vuole andare incontro a questa esigenza. Da una parte c’è la voglia di far divertire le persone, dall’altra la necessità di lasciare un dubbio, una domanda che possa far pensare.”