A sorpresa Brian May suona al concerto di Roger Taylor

L'occasione era troppo ghiotta perché Brian May se la facesse scappare e non salisse sul palco ad omaggiare il compagno di band dei Queen, Roger Taylor, impegnato ieri sera in concerto alla O2 Shepherd's Bush Empire di Londra nell'ultima esibizione a supporto del suo recente album solista "Outsider" (leggi qui la recensione).



Dopo aver eseguito una serie di canzoni tratte dal suo repertorio solista e di alcuni classici dei Queen, Roger Taylor ha chiuso il live - prima di tornare con i bis - dando il benvenuto a Brian May e alla sua chitarra sulle note della celeberrima "Tutti Frutti" di Little Richard.

"È il mio fratello di un'altra madre!" ha urlato Taylor rivolto al pubblico, prima di lanciarsi, insieme all'amico, in "A Kind Of Magic" dei Queen.

Setlist:

Strange Frontier

Tenement Funster (cover dei Queen)

We're All Just Trying to Get By

A Nation of Haircuts

These Are the Days of Our Lives (cover dei Queen)

Up

Gangsters Are Running This World

Absolutely Anything

Surrender

Man on Fire

Rock It (Prime Jive) (cover dei Queen cantata da Tyler Warren)

Under Pressure (cover dei Queen)

Say It's Not True (cover dei Queen e Paul Rodgers)

I'm in Love With My Car (cover dei Queen)

Outsider

More Kicks (Long Day's Journey into Night... Life)

Drum Battle

Foreign Sand

Tutti Frutti (cover di Little Richard con Brian May)

A Kind of Magic (cover dei Queen con Brian May)

Encore:

Rock and Roll (cover dei Led Zeppelin)

"Heroes" (cover di David Bowie)

Radio Ga Ga (cover dei Queen)

Di recente Roger Taylor ha rivelato che Brian May aveva iniziato a lavorare su una nuova canzone dei Queen ma che poi ha "improvvisamente perso interesse". Ha raccontato il batterista della formazione britannica: "Abbiamo iniziato a Nashville quando eravamo tutti abbastanza stanchi. Non siamo riusciti a decidere un titolo e il testo forse sembrava un po' troppo negativo per i Queen. Ma è stato dannatamente buona e spero che venga alla luce".