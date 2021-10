Gene Simmons mette in vendita la sua villa di Las Vegas

Il frontman dei Kiss Gene Simmons ha messo in vendita, cinque soli mesi dopo averla acquistata, una splendida villa a Las Vegas. A indurlo a prendere questa decisione è stata la sua famiglia a cui non piace il caldo troppo intenso di quella zona del Nevada.



"Loro non sono fan di un meteo a 46 gradi", ha spiegato il 72enne Simmons al Wall Street Journal riguardo la sua decisione di mettere in vendita la casa a un prezzo di 14,95 milioni di dollari. GUARDATE QUI LE IMMAGINI DELLA VILLA.



Nell'ultimo periodo il cantante dei Kiss è particolarmente attivo sul mercato immobiliare ha infatti recentemente venduto la casa della sua famiglia a Beverly Hills – molto conosciuta dai fan poiché vi era ambientato il suo reality show Family Jewels che venne trasmesso dal 2006 al 2012 - per 16 milioni di dollari.





Lo scorso marzo, Simmons dichiarò al New York Post che lasciava Beverly Hills a causa delle tasse diventate "inaccettabili" e per la costante parata di autobus colmi di turisi a caccia delle celebrità. "Arrivati a un certo punto ne abbiamo avuto abbastanza, anche se apprezziamo la considerazione."



Cambiando argomento, i Kiss hanno appena portato a termine la parte nordamericana del loro tour d'addio chiamato End of the Road. Il prossimo 29 ottobre prenderanno il mare quali ospiti della decima edizione dell'annuale crociera Kiss Kruise, e due mesi più tardi saranno protagonisti di una residenza lunga dodici concerti allo Zappo Theatre del Planet Hollywood di Las Vegas.



Il partner di Simmons nei Kiss, Paul Stanley, ha recentemente dichiarato a Ultimate Classic Rock che il tour d'addio della band ritardato a causa della pandemia, iniziato a gennaio 2019 e in origine programmato per concludersi nel luglio 2021, si concluderà invece nel 2023. "Credo che per l'inizio del 2023 sarà fatta." ha detto Stanley, "Penso che l'ultimo concerto lo faremo a New York. Fu lì che la band cominciò a suonare, di fronte ad appena dieci persone, nei club. Sarà una sorta di chiusura del cerchio." I fan italiani avranno la possibilità di gustarsi l'ultimo show della band statunitense il 12 luglio del prossimo anno all'Arena di Verona.