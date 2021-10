Oscar and the Wolf, musica per ballare e sognare a occhi aperti

La popstar belga Max Colombie, in arte Oscar and the Wolf, ha pubblicato il nuovo album “The Shimmer” su Pias Recordings. Insieme alla cover e alla tracklist del suo atteso terzo lavoro in studio, l’artista ha anche presentato il singolo simbolo del progetto, “Oliver”, di cui ha diretto personalmente il video. Il seducente brano fotografa perfettamente lo stile del cantante: un beat tropicale accoglie la voce calda di Colombie mentre una chitarra onirica porta lontano la mente dell’ascoltatore. “Oliver” è come un tramonto accompagnato da synth scintillanti. Da anni l’artista belga è portatore di un suono quasi magico, da incantatore, che mischia un’elettronica raffinata al pop. È musica che ha il dichiarato obiettivo di far sognare a occhi aperti, ballando e giocando con i suoni.

Oscar and the Wolf ha attirato per la prima volta un’attenzione di livello internazionale con il singolo "Orange Sky" uscito nel 2013 e ha ottenuto un ottimo successo con l'album di debutto “Entity”, pubblicato nell'aprile 2014. Da questo disco in poi è maturato il suono di Colombie, che dopo un inizio più indie folk sperimentato negli ep degli esordi, ha deciso di avventurarsi in un nuovo sound più elettronico. E per farlo si è affidato a Leo Abrahams. “Entity” include le tracce "Princes", "Undress" e "Strange Entity" che hanno spinto il progetto a collezionare diversi riconoscimenti fra cui un doppio album. È poi arrivato “The Game”, il primo singolo estratto dal suo secondo album, pubblicato nel luglio 2016. Il secondo capitolo della sua discografia, “Infinity”, ha visto la luce nel 2017.

Fondamentale per comprendere la musica di Oscar and the Wolf è il lato live: non solo per le scenografie, ma anche per la forte connessione con il pubblico, sempre molto numeroso. Nel 2015, dopo un lungo tour in tutta Europa, incluso un tour di supporto a Roisin Murphy, Oscar and the Wolf ha registrato il tutto esaurito all’arena Sportpaleis (Anversa, Belgio) e all’Heineken Music Hall (Amsterdam, Paesi Bassi), per un totale di 27mila biglietti venduti. Nel 2016, dopo essere stato headliner al festival Pukkelpop, ha fatto il tutto esaurito sia all'Ancienne Belgique (Bruxelles, Belgio) che al Paradiso (Amsterdam) in soli quattro minuti. Subito dopo ha annunciato nuovi spettacoli. In un'intervista con Pi-Pôle, Max ha rivelato il significato del nome della sua band: "Oscar è un nome che mi piace molto, è poetico e leggero. E il lupo è l'animale oscuro che esce di notte e ulula alla luna piena, è sinonimo di solitudine e freddezza. È luminoso e oscuro insieme, perché è così che vedo la mia musica, come un equilibrio tra luce e buio, come la luna avvolta nelle tenebre”.