Gerald Scarfe: "Ho disegnato la copertina di "The wall" sul tavolo della cucina di Roger Waters"

L'85enne fumettista londinese Gerald Scarfe parlando con il mensile britannico Uncut ha rivelato di avere disegnato la copertina dell'undicesimo album in studio dei Pink Floyd, "The wall", sul tavolo della cucina di Roger Waters.

Scarfe, che negli anni Settanta era un noto cartoonist di satira politico sociale, ha dichiarato di essersi sentito "confuso" quando la band gli chiese di lavorare all'artwork del disco. "Ho dovuto creare tutti i personaggi - le mogli, la madre, l'insegnante e tutte queste figure semi-cartoon - molto velocemente perché l'album era in uscita. La band era nel sud della Francia e io continuavo a volare laggiù per incontrarli. Ho disegnato la copertina dell'album sul tavolo della cucina di Roger. Lo spettacolo dal vivo era incredibilmente ambizioso, con le mie illustrazioni originali trasformate in pupazzi gonfiabili. Poi abbiamo fatto il film, è stato duro e molto difficoltoso".Gerald Scarfe, che ha in uscita, l'11 novembre, il libro 'The Art of Pink Floyd: The Wall', ha ammesso che, nonostante tutte le difficoltà, il progetto è stato "affascinante". "Come artista virtuale 'The Wall' è stato per me affascinante perché c'era molto da scavare ed esplorare. Tutte le immagini uscivano dalla mia testa. Roger era il creatore, ma i miei disegni erano le trasposizioni delle sue visioni. Lui aveva le sue opinioni, ma accettò ciò che feci. Fu davvero uno strano matrimonio, ma siamo diventati molto amici".Scarfe si è detto "stupito" di come il suo lavoro abbia resistito nel modo in cui ha resistito in questi quaranta anni. "Se mi guardo indietro, sono stupito che sia diventato quello che è. È un'opera iconica e sono orgoglioso che unire le mie immagini ai loro suoni sembrava funzionare. Ancora oggi ricevo e-mail e richieste dai fan dei Pink Floyd di tutto il mondo".