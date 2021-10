Band of Horses: nuovo album e tour europeo, anche in Italia

I Band of Horses hanno annunciato un tour europeo per presentare nel vecchio continente il loro sesto album in studio intitolato "Things Are Great" che uscirà il prossimo il 21 gennaio a distanza di cinque anni da "Why are you ok" (leggi qui la recensione), uscito nel giugno 2016. Il nuovo disco è stato anticipato dalla pubblicazione del singolo "Crutch".

Il tour del gruppo indie-rock di Seattle farà tappa due volte anche in Italia: il 21 marzo all'Estragon di Bologna e il 22 marzo al Fabrique di Milano. I biglietti disponibili a partire dal 29 ottobre.

Calendario tour europeo Band of Horses:

22/2 - Oslo, Norway - Rockefeller

23/2 - Oslo, Norway - Rockefeller

25/2 - Stockholm, Sweden - Filadelfia Church

26/2 - Copenhagen, Denmark - K.B. Hallen

28/2 - Amsterdam, Netherlands - Paradiso

1/3 - Nijmegen, Netherlands - Doornroosje

2/3 - Groningen, Netherlands - De Oosterpoort

4/3 - Antwerp, Belgium - De Roma

5/3 - Paris, France - Trianon

7/3 - Manchester, UK - Albert Hall

8/3 - Glasgow, UK - Barrowland

10/3 - London, UK - Roundhouse

12/3 - Cologne, Germany - Live Music Hall

13/3 - Hamburg, Germany - Fabrik

15/3 - Warsaw, Poland - Progresja

16/3 - Berlin, Germany - Huxleys

18/3 - Vienna, Austria - Arena

20/3 - Munich, Germany - Neue Theaterfabrik

21/3 - Bologna, Italy - Estragon

22/3 - Milan, Italy - Fabrique

24/3 - Barcelona, Spain - Razzmatazz

25/3 - Madrid, Spain - Riviera

26/3 - Lisbon, Portugal - Coliseu dos Recreios