È uscito in digitale “Meu coco”, il nuovo album di inediti del 79enne cantante e compositore brasiliano Caetano Veloso. Il disco arriva a nove anni di distanza dalla sua ultima fatica discografica “Abraçaço” (leggi qui la recensione).

“Meu coco”, come recita il comunicato stampa, è un album ricco di strumentazioni ed orchestrazioni d’eccellenza, ritmi brasiliani e temi importanti per l’artista come la società, l’antropologia, la politica e l’amore. Un progetto in cui ogni traccia ha una vita tutta sua, “di quantità e intensità”, nonché un viaggio nella testa di Veloso che rappresenta il processo di creazione delle sue canzoni.

L’album è stato anticipato dal singolo “Anjos Tronchos” che riflette sull’attuale utilizzo della tecnologia e di internet.

Tracklist:

1 Meu Coco

2 Ciclâmen do Líbano

3 Anjos Tronchos

4 Não Vou Deixar

5 Autoacalanto

6 Enzo Gabriel

7 GilGal

8 Cobre

9 Pardo

10 Você-Você

11 Sem Samba Não Dá

12 Noite de Cristal