Fiorella Mannoia, da lunedì conduce il programma tv 'La versione di Fiorella'

A partire dal prossimo lunedì 25 ottobre, in seconda serata su Rai3, Fiorella Mannoia sarà protagonista - ogni lunedì, giovedì e venerdì – di un nuovo programma chiamato 'La versione di Fiorella'.

In ogni puntata verranno presi come spunto eventi accaduti lo stesso giorno di altri anni per ricordarli, confrontarli con l’attualità ed immaginarli nel futuro. La interprete romana lo farà attraverso immagini, letture e canzoni. Sarà un programma in cui la musica sarà naturalmente uno degli elementi della serata, con i brani che in quell’anno passavano in radio o che sono in qualche modo legati al ricordo dei protagonisti.

Oltre alla sua band, ad accompagnare la 67enne Fiorella Mannoia ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali, i concerti del tour teatrale “Padroni di Niente” di Fiorella Mannoia, attualmente previsti a dicembre 2021 (già recupero di quelli inizialmente programmati a maggio 2021), sono stati rinviati a marzo 2022:

Di seguito le nuove date:

6 MARZO 2022 all’ Europauditorium di BOLOGNA (recupero concerto del 22 dicembre 2021)

8 MARZO 2022 al Teatro degli Arcimboldi di MILANO (recupero concerto del 20 dicembre 2021)

9 MARZO 2022 al Teatro Colosseo di TORINO (recupero del concerto dell’8 dicembre 2021)

11 MARZO 2022 al Grana Padano Theatre di MANTOVA (recupero concerto del 18 dicembre 2021)

12 MARZO 2022 al Pala Bassano 2 di BASSANO DEL GRAPPA (VI) (recupero del concerto dell’11 dicembre 2021)

14 MARZO 2022 al Teatro delle Muse di ANCONA (recupero concerto del 14 dicembre 2021)

16 MARZO 2022 al Teatro Augusteo di NAPOLI (recupero concerto del 13 dicembre 2021)

17 MARZO 2022 al Teatro Team di BARI (recupero concerto del 28 dicembre 2021)

21 MARZO 2022 all’Auditorium Parco della Musica di ROMA (recupero concerto del 30 dicembre 2021)

24 MARZO 2022 al Teatro Creberg di BERGAMO (recupero concerto del 16 dicembre 2021)

25 MARZO 2022 al Teatro Dis_Play di BRESCIA (recupero concerto del 17 dicembre 2021)

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Per informazioni sui biglietti consultare www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.