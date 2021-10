Slash: “The River Is Rising” anticipa l'uscita del nuovo album "4"

Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators annunciano l’uscita del loro nuovo album intitolato “4” per il prossimo 11 febbraio 2022. “4” è il quinto album da solista di Slash ed è il quarto con la sua band formata da Myles Kennedy (voce), Brent Fitz (batteria), Todd Kerns (basso e voce) e Frank Sidoris (chitarra e voce). L'album, che giunge a distanza di tre anni dal precedente "Living the Dream" (leggi qui la recensione), è anticipato dalla pubblicazione del primo singolo “The River Is Rising” che è accompagnato da un video girato a Los Angeles da Todd Harapiak.

Slash descrive così “The River Is Rising”: “Ci sono due o tre canzoni nell’album che sono state scritte durante la pandemia, tutto il resto era già stato scritto.

"The River Is Rising" è una delle ultime canzoni che ho scritto prima di iniziare la preproduzione, ed essendo un brano nuovo con una sua propria energia, è stata la prima cosa su cui ci siamo concentrati. Si tratta della canzone più giovane dell’album, e la parte double-time è una mia idea che ho messo alla fine dell’arrangiamento. Poi, quando eravamo da RCA, Dave Cobb suggerì di metterla subito dopo il breakdown. Quindi, siamo andati diretti sulla prima parte e ho semplicemente suonato l’assolo su questa. Si è trattato di uno di quei momenti in cui stavamo jammando, cercando l’arrangiamento perfetto, ed è semplicemente successo”.

Il cantante Myles Kennedy, parlando del brano, aggiunge: “Il testo esplora come le persone possano subire il lavaggio del cervello o essere indottrinati da un’idea pericolosa. Dopo avere mandato avanti e indietro il demo alcune volte, ero certo che fosse la traccia di apertura dell’album. Per me, è una canzone importante”:

“4” è stato registrato a Nashville allo storico RCA Studio A con il produttore Dave Cobb. La band ha registrato - per la prima volta in assoluto - i brani dal vivo in studio, compresi gli assoli di chitarra e le voci.

I pre-ordini digitali e fisici di “4” sono in vari formati, tra cui un Deluxe Vinyl Box Set con una copertina gatefold in quattro colori (nero, rosso, blu e viola), distribuiti casualmente in una O-card specchiata.

Ogni vinile è un vinile nero da 140g e contiene anche un plettro, una Axe Heaven Custom Limited Edition 4 Slash Les Paul Mini-Guitar, un CD softpack in uno dei quattro colori (anche qui distribuiti casualmente), una cassetta contenente delle prove live di quattro brani intitolata “Live Rehearsal Tape 5/28/21”, un libro fotografico di 36 pagine che include un’intervista al gruppo e testi scritti a mano, una toppa ricamata, una litografia firmata (limitata alle prime 500 copie) e un contenitore per plettri con 4 plettri SLASH Custom. Saranno disponibili anche un Deluxe CD boxset, un album su Cassetta, oltre a pacchetti con Vinile standard e CD. Per maggiori informazioni sui pacchetti .cliccate qui.