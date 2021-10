Dave Gahan pubblica la cover di "The Dark End Of The Street" con i suoi Soulsavers

Dave Gahan e i suoi Soulsavers hanno pubblicato un nuovo brano tratto dal loro album di cover "Imposter" la cui uscita è prevista per il prossimo 12 novembre, a sei anni di distanza dal precedente "Angels & Ghosts" (leggi qui la recensione), uscito nell'ottobre 2015.



La canzone, "The Dark End Of The Street", venne scritta da Chips Moman e Dan Penn nel 1966 ed è stata interpretata per la prima volta, nel 1967, dal cantante r'n'b statunitense James Carr. Nel corso degli anni ne hanno data una loro versione anche, tra gli altri, Aretha Franklin, Dolly Parton, Elvis Costello e Frank Black.

In precedenza Gahan aveva fatto uscire la cover di "Metal Heart" di Cat Power. "Imposter" è stato registrato e prodotto da Gahan e Rich Machin nel novembre 2019 negli studi Shangri-La di Rick Rubin a Malibu, in California.A proposito del disco il frontman dei Depeche Mode parlando con la rivista britannica NME ha avuto modo di dichiarare: "E' stata vissuta della vita. Non credo che avrei potuto farlo venti anni fa. Molti songwriters potrebbero dirlo, a volte quando ascolti una certa canzone in un determinato momento della tua vita, ti tocca semplicemente una corda, e ti sembra di sapere tutto sulla canzone, la persona che l'ha scritta, l'idea e la storia che c'è dietro. Questo particolare gruppo di canzoni proveniva da un elenco molto più ampio, ma erano canzoni e artisti che Rich e io sentivamo che avevano cambiato la forma delle nostre vite".Gahan ha inoltre rivelato che esiste l'intenzione di portare in concerto con i Soulsavers questi brani. "Gli show sono una grande parte di me. Spero si faranno delle esibizioni piuttosto uniche di questo disco, sicuramente a Londra. Stiamo pianificando alcune cose e pare che potremmo fare quella cosa della bolla per sei settimane. Voglio fare spettacoli tipo 'An Evening With Imposter'. Spero di farcela perché penso potrebbe essere davvero qualcosa di speciale”.