Dopo quasi venti anni di onorata militanza il batterista Paul Thomson lascia i Franz Ferdinand. La notizia è stata confermata dalla stessa band scozzese con un messaggio pubblicato sul loro account Instagram. Al momento non è noto il motivo per cui Paul sia uscito dal gruppo.



Questo il contenuto dello scritto di commiato dei Franz Ferdinand a Paul Thomson: "Ciao mondo.

Paul sta lasciando la band. Quando l'abbiamo scoperto per noi è stato un po' uno shock, quindi probabilmente lo sarà anche per alcuni di voi. Paul è nostro amico da oltre venticinque anni e non vediamo l'ora che ne arrivino almeno altri venticinque. È un ragazzo divertente, intelligente e sensibile. E non è nemmeno un cattivo batterista. Non si passano venti anni a girare il mondo con qualcuno senza che si diventi come una famiglia e questo non cambierà presto. Siamo contenti di avere condiviso quelle avventure ed esperienze insieme e non vediamo l'ora di sapere cosa farà in futuro".



La band originaria di Glasgow continua: "Dopo aver suonato con Paul per così tanto tempo, è ovvio che non tutti potrebbero sedersi dietro il kit dei Franz Ferdinand, quindi siamo felici di annunciare che uno degli altri migliori batteristi al mondo si sta unendo a noi. Molti di voi a Glasgow saprete già che musicista incredibile sia Audrey Tait, siamo entusiasti di averla con noi. È assolutamente naturale suonare con lei e possiede una grande risata. È stato elettrizzante stare insieme in studio e non vediamo l'ora di suonare dal vivo per voi. Ecco una foto di Paul che le porge letteralmente le sue bacchette in una sala prove senza finestre".

Paul ha invece dichiarato: "Voglio ringraziare tutti voi che avete acquistato un disco, siete venuti a un concerto e avete condiviso tutte queste esperienze con me. Non lo dimenticherò mai. I Franz Ferdinand erano, sono e saranno sempre una famiglia e una grande parte di me. Le mie parole e il mio sorriso ora sono molto semplici.”L'ultimo album pubblicato dai Franz Ferdinand, "Always Ascending" ( leggi qui la recensione ), risale al febbraio 2018. Il gruppo è al lavoro su un nuovo disco.