Green Day, in arrivo l'album "The BBC Sessions"

I Green Day pescano dal loro archivio e pubblicano, il prossimo 10 dicembre, "The BBC Sessions". Un album che raccoglie sedici brani scelti da quattro esibizioni che hanno avuto luogo nel 1994, 1996, 1998 e 2001, della band statunitense registrate negli studi di registrazione della emittente di stato britannica BBC, i Maida Vale Studios. Le registrazioni sono state masterizzate per la prima volta per questa pubblicazione.

"The BBC Sessions" sarà disponibile in CD, digitale e in una edizione limitata 2LP, incluso il vinile 'Sea Blue/Hot Pink' per il sito ufficiale della band e in vinile color bianco trasparente per i negozi indipendenti. È completato con le note di copertina di Steve Lamacq, host all'Evening Show di Radio 1, presente in ogni seduta.

La prossima primavera Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool saranno in tour in Europa. Non mancheranno di esibirsi anche in Italia, il 16 giugno alla Visarno Arena di Firenze.

Tracklist:

1. She (Live at the BBC June 8 1994)

2. When I Come Around (Live at the BBC June 8 1994)

3. Basket Case (Live at the BBC June 8 1994)

4. 2000 Light Years Away (Live at the BBC June 8 1994)

5. Geek Stink Breath (Live at the BBC November 3 1996)

6. Brain Stew/Jaded (Live at the BBC November 3 1996)

7. Walking Contradiction (Live at the BBC November 3 1996)

8. Stuck With Me (Live at the BBC November 3 1996)

9. Hitchin’ A Ride (Live at the BBC February 12 1998)

10. Nice Guys Finish Last (Live at the BBC February 12 1998)

11. Prosthetic Head (Live at the BBC February 12 1998)

12. Redundant (Live at the BBC February 12 1998)

13. Castaway (Live at the BBC August 28 2001)

14. Church On Sunday (Live at the BBC August 28 2001)

15. Minority (Live at the BBC August 28 2001)

16. Waiting (Live at the BBC August 28 2001)