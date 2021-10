System of a Down, tour sospeso: Serj Tankian è positivo al Covid

I System Of A Down sono stati costretti ad interrompere il tour dopo appena tre concerti a causa della positività al coronavirus di Serj Tankian, il frontman della band. La band ha condiviso la notizia attraverso un post sui principali social network: "È con grande rammarico che dobbiamo posticipare i nostri show a Los Angeles al 4 e 5 febbraio 2022. Nonostante le molteplici misure precauzionali, Serj è purtroppo risultato positivo al Covid. Siamo spiacenti di deludere i nostri fantastici fan con questa notizia dell'ultimo minuto, poiché non vedevamo l'ora di suonare finalmente per voi. Tuttavia, la salute della nostra band, della troupe, del personale del locale e di tutti i nostri fan è la nostra massima priorità".