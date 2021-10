Miley Cyrus posa in topless: "Sono una rockstar"

Raccontandosi in un'intervista a Lars Ulrich, batterista dei Metallica, Miley Cyrus ha paragonato il suo ritorno sul palco a quando Marilyn Monroe si esibiva per migliaia di truppe americane in Corea nel 1954. “Non riuscivo a smettere di pensare a quell'immagine iconica di lei, che portava speranza alle persone sotto forma di sessualità, arguzia, bellezza e gioia. Ma allo stesso tempo, era in grado di offrire questo perché era così isolata dall'esperienza che i soldati stavano vivendo. Poteva portare questa boccata d'aria fresca proprio perché non aveva la loro stessa oscurità, il loro stesso dolore...", ha raccontato la cantante.

Miley Cyrus si è fatta immortalare sulla cover di Interview Magazine, in topless con il seno strizzato, per un servizio fotografico hot negli scatti di Brianna Capozzi. Nell'intervista con Lars Ulrich nel numero autunnale della rivista la star di "Wrecking Ball" parla di musica, del ritorno ai live dopo la pandemia e di come si senta una "rockstar". "Sì, sono davvero una rockstar", afferma. "Nel 2007, Hannah Montana ha cercato di dirci chi fosse veramente Miley Cyrus", si legge nel post sul profilo Instagram di Interview Magazine: "Quattordici anni dopo ha realizzato la profezia del suo alter ego. Dopo aver seguito il suo naturale istinto pop, a 28 anni (ne compirà 29 il prossimo 23 novembre, ndr) la Cyrus ha raggiunto la sua forma finale, quella di una rocker che non guarda in faccia nessuno, con uno strumento più potente di una pesante chitarra: la sua voce...", questa la presentazione del servizio.