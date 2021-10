Robert Plant pubblica il lyric video di “Can’t let go” con Alison Krauss

Oggi – 21 ottobre - Robert Plant e Alison Krauss hanno pubblicato il lyric video di “Can’t let go”, brano originariamente scritto da Randy Weeks e registrato per la prima volta da Lucinda Williams, reinciso dall'ex Led Zeppelin e dall’icona del country americano per il loro nuovo album congiunto.

La traccia, pubblicata lo scorso agosto come prima anticipazione estratta dal disco intitolato "Raise the roof" e in uscita il prossimo 19 novembre, è ora accompagnata dalla clip riportata di seguito.

L’album, in arrivo a distanza di quattordici anni da "Raising sand" del 2007, il precedente disco inciso dal 72enne ex cantante dei Led Zeppelin con Alison Krauss, include cover come quella della stessa "Can't let go" e il brano inedito "High and lonesome", pubblicato lo scorso 7 ottobre come seconda anticipazione del progetto discografico.

Ecco la tracklist e la copertina di "Raise the roof":

01. Quattro (World Drifts In)

02. The Price Of Love

03. Go Your Way

04. Trouble With My Lover

05. Searching for My Love

06. Can't Let Go

07. It Don't Bother Me

08. You Led Me To The Wrong

09. Last Kind Words Blues

10. High And Lonesome

11. Going Where the Lonely Go

12. Somebody Was Watching Over Me