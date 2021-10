Milano Music Week 2021, si torna in presenza: ‘Music Rocks Here’. Vasco Rossi per l’inaugurazione

Dopo l’edizione online - causa pandemia - del 2020, la Milano Music Week, happening dedicato a professionisti del settore musicale organizzato dal Comune del capoluogo lombardo insieme a SIAE, FIMI, NUOVOIMAIE e Assomusica, tornerà ad affiancare eventi in presenza a incontri virtuali per la prossima manifestazione, in programma tra i prossimi 22 e 28 novembre: oltre agli eventi in programma all’Apollo Milano, club meneghino eletto dagli organizzatori della rassegna come “casa” per i live direttamente collegati all’iniziativa, numerosi altri set si terranno degli altri locali della città, tornati a operare dopo i mesi di chiusura imposti dalle restrizioni.