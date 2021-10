Sanremo Giovani 2022, AFI contro l’esclusione degli over 30

Con una nota diffusa oggi, giovedì 21 ottobre, AFI - Associazione Fonografici Italiani ha ribadito la propria contrarietà all’esclusione degli over 30 prevista dal regolamento dell’edizione 2022 di Sanremo Giovani, in contest organizzato dalla RAI che porterà otto artisti sul palco del teatro Ariston in occasione del prossimo Festival della Canzone Italiana.