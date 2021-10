Maneskin: i video del concerto a sorpresa a Londra

Una dozzina di pezzi. Compresa naturalmente la cover di "Beggin'" dei Four Seasons che li ha catapultati in cima alle classifiche mondiali dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest con "Zitti e buoni". E quella di "I wanna be your dog" degli Stooges che suonano dal vivo da ormai diversi mesi. I Maneskin si sono esibiti ieri sera alla O2 Academy Islington, a Londra: un concerto gratuito annunciato a sorpresa annunciato ieri mattina, con i biglietti terminati nel giro di pochi minuti.

La band capitanata da Damiano David, che ha appena pubblicato il nuovo singolo "Mammamia" (nella classifica settimanale dei singoli più venduti nel Regno Unito, la scorsa settimana, ha debuttato alla 53esima posizione), ha suonato dal vivo alcuni brani contenuti nel suo ultimo album "Teatro d'ira - Vol. 1", uscito lo scorso marzo dopo la vittoria al Festival di Sanremo: da "In nome del padre" a "Lividi sui gomiti", passando per la stessa "Zitti e buoni", "Coraline", "La paura del buio" e "I wanna be your slave". In scaletta anche la cover di "Somebody told me" dei Killers e quella di "Take me out" dei Franz Ferdinand. Ecco alcuni video della serata:

Questa la scaletta completa:

SETLIST In nome del Padre

Zitti e buoni

Take Me Out / Somebody Told Me

Beggin' - Cover di The Four Seasons

Chosen

Coraline

La paura del buio

For Your Love

Mamma Mia

Close to the Top

I Wanna Be Your Dog - Cover di The Stooges

I Wanna Be Your Slave

Lividi sui gomiti



I Maneskin hanno ottenuto tre candidature agli MTV European Music Awards 2021, in programma il prossimo 14 novembre 2021 al Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria (qui i dettagli su come seguire lo show). La band è in lizza nella categoria “Best rock” insieme a Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e Killers e in quella “Best group” insieme a BTS, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Little Mix e Silk Sonic. Il gruppo lanciato nel 2017 da "X Factor" si contende poi con Aka7even, Caparezza, Madame e Rkomi il titolo di "Best Italian Act".