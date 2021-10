Arriva su Roblox il primo festival virtuale

Il singolo evento, ormai, non basta più: Roblox, che contende a Fortnite la palma di metaverso più frequentato dagli appassionati di gaming, ospiterà la prima edizione di un festival in realtà virtuale. Invece di produrre in singolo evento, come già fatto da Fortnite con - tra gli altri - Travis Scott, la partecipata da Warner Music ha stretto un accordo con la società di live promoting Insomniac per produrre un’edizione totalmente digitale del festival Electric Daisy Carnival, maratona dedicata alla dance e all’elettronica la cui prossima edizione in presenza si terrà a Las Vegas tra domani, 22 ottobre, e domenica 24.