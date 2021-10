Lana Del Rey pubblica il video di ‘Blue banisters’, title track del nuovo album

Il prossimo 22 ottobre vedrà la luce il nuovo album in studio di Lana Del Rey, “Blue banisters”.

Il disco, inizialmente annunciato con il titolo di “Rock candy sweet” e atteso sui mercati lo scorso 4 luglio prima del rinvio, è stato anticipato a maggio dalla title track - pubblicata insieme ai brani “Text book”, “Wildflower wildfire” - e a settembre dal singolo “Arcadia” con il relativo video.

Ora anche la canzone che porta il titolo dell’album “Blue banisters” è accompagnata da una clip. Il video della title track del successore di "Chemtrails over the country club”, di cui la cantautrice ha spiegando che è composto da materiale vecchio e nuovo e che in parte è stato scritto da membri della famiglia, è stata resa disponibile oggi -20 ottobre - dall’artista newyorkese.

Dopo aver comunicato i dettagli della sua nuova prova sulla lunga distanza, lo scorso mese di settembre Lana Del Rey ha annunciato di voler disattivare i suoi account social “perché ho tanti interessi e altri lavori che richiedono privacy e trasparenza”.

Ecco la tracklist e la copertina di “Blue banisters”:

1. ‘Textbook’

2. ‘Blue Banisters’

3. ‘Arcadia’

4. ‘Interlude – The Trio’

5. ‘Black Bathing Suit’

6. ‘If You Lie Down With Me’

7. ‘Beautiful’

8. ‘Violets for Roses’

9. ‘Dealer’

10. ‘Thunder’

11. ‘Wildflower Wildfire’

12. ‘Nectar of the Gods’

13. ‘Living Legend’

14. ‘Cherry Blossom’

15. ‘Sweet Carolina’