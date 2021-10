Spotify rilancia sul merchandising (grazie a Shopify)

Spotify sbarca anche nel settore del merchandising: il DSP svedese ha siglato un accordo con la piattaforma di e-commerce Shopify grazie al quale gli artisti potranno mettere in vendita attraverso i propri profili sulla piattaforma streaming gli articoli correlati all’attività musicale. L’integrazione, secondo una nota diffusa dal servizio digitale guidato da Daniel Ek, è da inquadrare “sullo sviluppo di nuovi strumenti e risorse per aiutare gli artisti a trasformare gli ascoltatori in fan, i fan in superfan e, in definitiva, a guadagnare di più”, offrendo agli artisti “ancora più opportunità di aumentare ulteriori flussi di entrate”.