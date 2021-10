King Crimson, esce il doppio album live "Music Is Our Friend"

I King Crimson hanno annunciato che pubblicheranno il 19 novembre un nuovo album dal vivo, dal titolo "Music Is Our Friend (Live in Washington and Albany, 2021)".



Questo doppio disco è parte della serie dei "bootleg ufficiali" della band britannica ed è stato registrato durante gli spettacoli dello scorso tour negli Stati Uniti l'11 settembre al The Anthem di Washington e al The Egg di Albany (New York) il 22 agosto. Il set include tutto lo spettacolo di Washington, con quattro canzoni registrate ad Albany



Tra le chicche presenti in "Music Is Our Friend (Live in Washington and Albany, 2021)" una sezione centrale di "Larks' Tongues In Aspic Part One" che non veniva suonata dal 1973.

Il concerto di Washington è stato l'ultimo del tour in Nord America del 2021 e, a oggi, è l'ultimo concerto dei King Crimson in assoluto.

E' curioso notare che quando i King Crimson tennero il loro primo concerto negli Stati Uniti nell'ottobre del 1969, "21st Century Schizoid Man" - tratto dal loro disco d'esordio "In the Court of the Crimson King" (leggi qui la recensione) - fu il brano di apertura del set, mentre a Washington, quest'anno, è stato invece il pezzo di chiusura.

Tracklist:

CD 1

1. Introductory Soundscape

2. The Hell Hounds Of Krim

3. Larks' Tongues In Aspic Part I

4. Pictures Of A City

5. The Court Of The Crimson King

6. Red

7. Tony Cadenza Deals It Slitheryacious-To-The-Max

8. Neurotica

9. One More Red Nightmare

10. Indiscipline

CD 2

1. Epitaph

2. Radical Action II

3. Level Five

4. Starless

5. 21st Century Schizoid Man

6. Tony Cadenza Serves It Piping Hot

7. Discipline

8. Larks' Tongues In Aspic Part II

9. Islands