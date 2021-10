SIAE ricattata dagli hacker: ‘Non pagheremo’

SIAE è rimasta vittima di un attacco da parte di un gruppo hacker: secondo le prime ricostruzioni, la collecting sarebbe stata ricattata in seguito all’esfiltrazione di diverse decine di migliaia di documenti, per un totale di 60 gigabyte di dati. Alla Società Italiana degli Autori e degli Editori è stata recapitata una richiesta di riscatto - pari all'equivalente di 3 milioni di euro in Bitcoin - per evitare la pubblicazione delle informazioni sottratte.