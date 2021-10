Duran Duran, nel video di "Anniversary" parata di vip compresa la regina Elisabetta (ma sono sosia)

I Duran Duran hanno pubblicato un altro singolo, intitolato "Anniversary", tratto dal loro nuovo album "Future Past", in uscita il 22 ottobre. Ad accompagnare il brano un video molto stravagante e divertente diretto da Alison Jackson.



Nella clip, girata nel castello di Belvoir risalente all'undicesimo secolo nel Leicestershire, viene mostrata una grande festa parecchio variopinta alla quale partecipano oltre che i Duran Duran del giorno d'oggi anche dei sosia giovani della band inglese, per non dire di tutta una parata di star che fa capolino come Elton John, Madonna, Stormzy, Brad Pitt, Daniel Craig, Billie Eilish e molti altri.

Non ultima la regina Elisabetta che, esausta per i bagordi, finisce per perdere i sensi allungata su un divano.

Il bassista dei Duran Duran John Taylor riguardo questa canzone ha dichiarato: “"Anniversary" è per noi una canzone speciale. Ovviamente, eravamo consapevoli del nostro imminente quarantesimo anniversario, ma volevamo che il significato della canzone fosse inclusivo nel modo più ampio possibile. Dopo avere suonato e lavorato insieme per così tanto tempo, apprezziamo molto cosa l''essere insieme' e lo 'stare insieme' possano davvero significare, non è un qualcosa che avremmo pensato degno di una canzone quaranta anni fa, ma lo facciamo oggi! È stato anche divertente realizzare un brano con accenni alle precedenti hit dei Duran, per i fan sono come le uova di Pasqua."