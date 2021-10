Metaverso per musicisti: Roar Studios raccoglie 7 milioni per una piattaforma di collaborazione virtuali

La start-up californiana Roar Studios ha raccolto 7 milioni di dollari in un primo round di finanziamento per la creazione di un metaverso dedicato a musicisti e addetti ai lavori della filiera musicale: la società, fondata quest’anno, ha ottenuto la fiducia di investitori come Galaxy Interactive per creare una nuova piattaforma che unisca gaming, social media e interattività, al fine di permettere a musicisti, cantanti e produttori di collaborare attraverso avatar digitali con colleghi e appassionati sparsi in tutto il mondo.