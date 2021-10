Robert Fripp, in uscita il cofanetto "Music For Quiet Moments"

Il leader dei King Crimson, Robert Fripp, ha annunciato che il prossimo 19 novembre pubblicherà una raccolta di otto dischi della sua serie "Music For Quiet Moments".



Nel maggio 2020, durante il lockdown, Fripp creò una serie di paesaggi sonori, caricandoli una volta alla settimana sulla sua pagina YouTube, su altri servizi di streaming e sul sito web di DGM: questa serie venne chiamata 'Music For Quiet Moments'.

I brani volevano essere uno spazio di riflessione e un momento di pausa dalle preoccupazioni quotidiane, cercando di fornire un attimo di calma e forse infondere, un senso di speranza, in un periodo molto travagliato come quello che si è vissuto agli inizi della pandemia.



Ha così spiegato Robert Fripp: "I momenti tranquilli sono quando ci prendiamo del tempo per stare in pace. A volte i momenti di quiete ci vengono a trovare. La quiete può essere vissuta con il suono e anche attraverso il suono; in un luogo che riteniamo sacro, o magari su un treno affollato della metropolitana che sfreccia verso Piccadilly o Times Square. I momenti di quiete della mia vita musicale, espressi in "Soundscapes", sono profondamente personali, ma assolutamente impersonali: affrontano le preoccupazioni che condividiamo all'interno della nostra comune umanità."