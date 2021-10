MidemLab 2021, annunciati i finalisti

MidemLab, il contest per start-up musicali collegato al Midem, la storia fiera francese per addetti ai lavori della filiera musicale la cui prossima edizione si terrà - come lo scorso anno in formato digitale - tra i prossimi 16 e 19 novembre, ha annunciato i finalisti del concorso indetto per il 2021. Supportato da Sacem, MidemLab ha compilato la rosa dei finalisti grazie a una commissione composta da rappresentanti dei partner dell’iniziativa, ovvero Music Ally, Panache Ventures e TheLynk.