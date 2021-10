Carole King & James Taylor: in arrivo il documentario 'Just Call Out My Name'

Un nuovo documentario intitolato 'Carole King & James Taylor: Just Call Out My Name' sarà presentato in anteprima sulla CNN nel 2022, mentre i diritti di streaming e distribuzione internazionale dono di HBO Max.



Il film è stato diretto e prodotto da Frank Marshall, che ha firmato nel 2020 'The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart'. Nel documentario Marshall racconta la grande amicizia che ha unito due grandi musicisti quali Carole King e James Taylor.



In un comunicato pubblicato da Variety, il regista ha dichiarato: "Ho ascoltato e suonato la loro musica per tutta la mia vita, quindi è per me particolarmente significativo ed è un grande onore realizzare (un film su) questo speciale concerto di reunion di questi due amici straordinariamente dotati".





Il titolo del film è stato ispirato da una frase presente nel testo di una delle canzoni più note di Carole King, "You've Got A Friend". La King e Taylor hanno spesso condiviso le loro canzoni, ma questo brano, incluso nell'album di Carole King "Tapestry" pubblicato nel 1971, è particolarmente significativo per le loro carriere. Carole King scrisse la canzone in risposta a "Fire and Rain", brano di James Taylor pubblicato nel suo secondo album del 1970 "Sweet Baby James".

La cover di Taylor di Mud Slide Slim and the Blue Horizon nel 1971 ha raggiunto il numero 1 ed entrambe le versioni hanno vinto Grammy. La traccia è una delle 15 che la coppia ha registrato dal vivo da The Troubadour di West Hollywood nel 2007, dove hanno suonato insieme nel 1970, per l'album Live At The Troubadour, pubblicato nel 2010Il documentario segue i due artisti nel loro 'Troubadour Reunion Tour' del 2010. Nel film vengono inoltre intervistati i musicisti Danny Kortchmar, Russ Kunkel e Lee Sklar, che hanno accompagnato sul palco la coppia in tutti i loro concerti insieme dal 1970 al 2010.