Amazon Music, disponibili canzoni in audio spaziale senza dispositivi speciali

Amazon Music ha annunciato ai propri abbonati la disponibilità di contenuti mixati in formati immersivi come Sony 360 Reality Audio e Dolby Atmos, che potranno essere fruiti dal pubblico senza necessità di particolari dispositivi di riproduzione: tra i contenuti che potranno essere sperimentati nella nuova modalità figurano lavori di - tra gli altri - star internazionali come Alicia Keys, Coldplay, Finneas e Lil Nas X, oltre che di big italiani come Achille Lauro, Mahmood, Maneskin e Carmen Consoli.