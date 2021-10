Tom Morello: "Zack de la Rocha è il più grande frontman di tutti i tempi"

Tom Morello al microfono del podcast del magazine Revolver chiamato Fan First non ha certo lesinato complimenti all'indirizzo del suo compagno di band nei Rage Against the Machine, Zack de la Rocha, definendolo, niente meno, "il più grande frontman di tutti i tempi".



Queste le parole spese dal chitarrista statunitense per esprimere tutta la propria ammirazione per la voce della sua band: "Secondo me è il più grande frontman di tutti i tempi.

È il James Brown punk rock. Non esiste nessuno nella storia della musica occidentale che abbia il tipo di totale impegno spirituale sul palco e in studio che possiede quel ragazzo. Ciò è abbinato ad un geniale intelletto ed è anche un musicista straordinario, è davvero una combinazione incredibile. Mi sento fortunato ad essere in una band insieme a lui".

In un altro momento dell'intervista Morello ha elogiato la grande "capacità di creare melodie belle e feroci" dello scomparso Chris Cornell, suo cantante negli Audioslave. "Ricordo di aver fatto quel primo disco (degli Audioslave nel 2002, ndr) con Rick Rubin (produttore del disco, ndr). Rick mi disse, ‘Non capisci quanto sei stato fortunato. Lavoro con un sacco di cantanti ed è difficile fare una grande melodia. Mentre questo ragazzo la sparge a destra e a manca!'”.La scorsa settimana Tom Morello ha pubblicato il suo nuovo album solista, "The Atlas Underground Fire". Mentre i Rage Against The Machine hanno in previsione, nel corso della prossima primavera, di dare il via al loro reunion tour che a causa della pandemia ha dovuto essere rimandato. La prima di queste date, che avrà quale gruppo a supporto i Run The Jewels, li vedrà impegnati a El Paso, in Texas, il 31 marzo 2022. I Rage Against The Machine non si esibiscono in concerto dal 2011.