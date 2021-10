Addio ad Antonio Coggio, produttore di Baglioni, Mia Martini e Mariella Nava

È mancato all'età di 82 Antonio Coggio, storica figura della musica italiana, ricordato soprattutto per avere lavorato ai primi dischi di Claudio Baglioni, dal 1970 al 1975, di cui fu produttore e coautore. Già musicista di Gino Paoli e Domenico Modugno, Coggio in quel periodo lavorava per la Rca e aveva conosciuto Baglioni cinque anni prima, quando il cantautore di Centocelle ancora partecipava a concorsi canori per farsi notare.

Coggio ha lavorato anche Ivano Fossati e Patty Pravo ("Tutt'al più "nel 1970, "Pazza idea" nel 1973 e "Pensiero stupendo" nel 1978), Luca Barbarossa, Mario Castelnuovo, Fiorella Mannoia (per cui ha co-firmato "Caffè nero bollente") e soprattutto ha avuto un lungo sodalizio con Mariella Nava, durato fino al 2012.

La notizia è stata data dallo stesso Baglioni su Facebook, che lo ha ricordato così:

Addio caro Tonino.

Attraverso me, ti saluta e ti abbraccia un'ultima volta, quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia e nella tua grande amicizia. Se, in tutto questo tempo ho combinato qualcosa di buono, il primo complice sei stato tu.

Te ne sarò sempre grato.

Claudio

Questo invece il ricordo di Mariella Nava