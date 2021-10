Maneskin, ecco il video di "Mammamia"

A meno di una settimana, sta per arrivare il video del nuovo singolo dei Maneskin, "Mammamia". La clip debutta questa sera alle 8 su YouTube, ma già si apprende che la band romana è stata filmata dalla regista spagnola Rei Nadal, già dietro alla macchina da presa per Hercules and Love Affair, Primal Scream e Mikky Ekko.

Come vi abbiamo raccontato, "Mammamia" è una sorta di autocover, in cui Maneskin richiamano "I wanna be your slave": nna canzone rock, ma con un ritmo da ballare, con un testo, scanzonato e leggero, che parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. Ha spiegato Damiano