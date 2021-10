Publishing, Kobalt vende il catalogo a KKR per oltre un miliardo di dollari

Hanno trovato riscontro ufficiali le voci trapelate già lo scorso 10 ottobre : la società di edizioni Kobalt ha ceduto il suo catalogo a Chord Music Partners, piattaforma fondata dal fondo di investimento KKR e da Dundee Partners per la cifra di un miliardo e cento milioni di dollari. La società fondata a New York nel 2000 da Willard Ahdritz non uscirà di scena dopo il passaggio di mano, ma continuerà ad occuparsi delle opere cedute in base ad accordi pluriennali stipulati con la nuova proprietà.