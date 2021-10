Coldplay: ‘Stiamo cercando da vent’anni di scrivere un tema per i film di James Bond, ma…’

Per un artista internazionale mettere la propria firma sul tema di uno dei capitoli della saga cinematografica di 007 è un riconoscimento di primissimo ordine, e per un artista britannico lo è ancora di più. Non stupisce, quindi, che anche i Coldplay abbiano cercato di fissare su nastro una canzone nella speranza che diventasse il piatto forte di una delle colonne sonore dei film dedicati al più famoso degli agenti segreti al servizio di Sua Maestà - tornato sui grandi schermi, nelle fattezze di Daniel Craig, lo scorso 30 settembre con l’ultimo lungometraggio della saga, “No Time to Die”.

“Sono vent’anni che proviamo a scriverne uno, ma non l’abbiamo mai presentato”, ha ammesso il leader della band Chris Martin all’NME, a margine di una più ampia intervista incentrata sul nuovo album della band, “Music of the Spheres” (leggi qui la recensione): “Abbiamo temi per almeno cinque film di James Bond, ma per essere onesti non sono in granché”.

“Non so se noi e James Bond siamo spiritualmente affini”, ha continuato Martin: “Benché ami molto i suoi film, non so se una nostra canzone possa andare bene per lui. Ci direbbe: ‘Ragazzi, non è la mia roba. Mi piacciono le pistole e tutte quelle altre cazzate: questa roba hippie con me non funziona”.

I Coldplay inaugureranno il tour in supporto al nuovo album il prossimo marzo in Costarica: da sempre molto sensibile alla tematica della sostenibilità ambientale, la band ha chiesto al proprio staff di elaborare soluzione che porti l’intera macchina scenica che sarà utilizzata in occasione dei prossimo show a essere alimentata solo da fonti rinnovabili”.