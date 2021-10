Las Vegas, arrestato Flavor Flav dei Public Enemy

Flavor Flav (nella foto, a destra), colonna della old school americana con i Public Enemy diventato a partire da metà anni Duemila anche un personaggio televisivo piuttosto noto negli Stati Uniti, è stato tratto in arresto dalla polizia di Henderson, sobborgo situato nel quadrante sud-orientale della città metropolitana di Las Vegas: lo riferisce TMZ, precisando come la vicenda - emersa solo oggi - si sia verificata in realtà lo scorso 5 ottobre.

Secondo la ricostruzione della testata americana, gli agenti avrebbero preso in custodia l’artista dopo una chiamata per violenza domestica: William Jonathan Drayton Jr. - questo il nome all’anagrafe del rapper - avrebbe aggredito una persona (la cui identità è stata protetta dagli inquirenti), gettandola violentemente a terra e impossessandosi del suo telefono.

L’artista, al momento, non ha commentato la vicenda, lasciando al suo legale, David Chesnoff, il compito di affidare alla stampa una breve dichiarazione: “Nei casi di presunta violenza domestica ci sono sempre due versione della vicenda: la nostra la riferiremo in tribunale, non ai giornali”.

Flav, che risiede nella Mecca dell’azzardo a stelle e strisce dalla prima metà dello scorso decennio, fu arrestato nel 2012, sempre a Las Vegas, per aver minacciato con un coltello Elizabeth Trujillo, la sua compagna di allora, e suo figlio Gibran: sempre a Las Vegas, ma nel 2015, il rapper fu arrestato per eccesso di velocità e guida in stato di ebbrezza. Dopo un percorso di disintossicazione dall’alcol, Flav festeggerà tra pochi giorni un anno di completa sobrietà.