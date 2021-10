Mike Rutherford (Genesis) in tour usa una chitarra molto economica

Non pensiate che vi sia bisogno di chitarre da sogno per esibirsi in concerto. Possiamo prendere ad esempio il chitarrista dei Genesis Mike Rutherford che nel recente tour di reunion della band inglese, ora in stand by, tra gli altri strumenti, ne usa uno del costo di soli 140 dollari.



A rivelarlo è il suo roadie Steve Prior in una intervista rilasciata a Guitar Player.

Mike Rutherford ha scoperto le virtù di questa chitarra, una Squier Bullet Stratocaster, durante il periodo di lockdown che ha trascorso in Sud Africa e ne è rimasto davvero molto impressionato, tanto da averne acquistate altre.



Questo il racconto di Prior: "Gliene ho appena comprate un altro paio che ho trovato piuttosto a buon mercato nella sezione offerte di Guitar Guitar a Newcastle. Erano solo a 138 dollari l'una! Voglio dire, sono chitarre incredibilmente buone per quel prezzo. (...) La sua preferita ha un colore insolito, è una edizione limitata chiamata Sonic Grey. (...) Mike ha comprato la chitarra in un negozio a Citta del Capo perché si era dimenticato di portare con sé la sua Clapton Strat nera. A dire il vero ne comprò due. (...) Mike se ne innamorò, suonando con il suo laptop ripassando tutte le canzoni dei Genesis. È stato per quasi tutto il primo lockdown perché non gli era permesso di uscire da Città del Capo. (…) È tornato dicendo quanto amava questa chitarra.”



Steve Prior ha sottolineato che ha migliorato parte dell'hardware della chitarra "solo per renderla più affidabile per il tour" e ha potenziato i pickup "nel caso in cui dovessimo interagire con l'enorme schermo LCD del palco", qualcosa che la maggior parte degli strumenti di quel prezzo non potrebbe permettersi. Il collaboratore del chitarrista britannico sempre parlando dell'entusiasmo di Rutherford per quello strumento dice ancora: "Non riesce a mettere giù la Sonic Grey. È la prima chitarra che vuole suonare ogni giorno e la usa per alcune grandi canzoni del set dei Genesis, come "No Son of Mine" e "Mama"".

Prior nella sua intervista ha rivelato ancora che Mike Rutherford non era per nulla disturbato (anzi) dal poco pregio e della scarsa reputazione della Squier, che è di proprietà della Fender. "Gli ho chiesto se voleva che togliessi la decalcomania Squier, ma lui ha detto che voleva rimanesse. La Fender è probabilmente al settimo cielo per questa cosa!".