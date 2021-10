Slash, in arrivo il nuovo singolo ‘The River Is Rising’

Si intitola “The River Is Rising” il singolo inedito che Slash pubblicherà il prossimo venerdì, 22 ottobre: il brano, registrato insieme a Myles Kennedy e i Conspirators, è il primo estratto dalla prossima prova da solista del chitarrista dei Guns N’ Roses, ideale seguito di “Living the Dream” del 2018. A darne notizia è stato lo stesso artista per mezzo dei suoi canali social ufficiali:

“Questa è stata la prima volta che abbiamo suonato live tutte le chitarre, il basso e la batteria, tenendo buone tutte le tracce. E abbiamo registrato anche la voce dal vivo”, ha spiegato Slash nel teaser del brano a proposito delle session di registrazione: “Il sound è quello di un gruppo che suona le canzoni che ha scritto, ed è proprio quello che stavamo cercando”.

“Dal mio punto di vista, questo è praticamente un disco dal vivo”, ha aggiunto il cantante Myles Kennedy: “Abbiamo solo cercato di fotografare a che punto siamo arrivati nelle nostre vite, facendolo nel modo più autentico possibile”.

“Credo che il disco, in sé, sia ​​probabilmente la cosa migliore che abbiamo fatto finora. Non stiamo mostrando segni di rallentamento”, aveva dichiarato Slash annunciato il ritorno in pista con Kennedy e i Conspirators, attualmente composti da - oltre al già leader degli Alter Bridge alla voce - Todd Kerns al basso, Brent Fitz alla batteria e Frank Sidoris alla chitarra.

Al momento non sono stati rivelati dettagli come data d’uscita, tracklist e presenza di eventuali ospiti del nuovo album solista di Slash: quinta prova in studio del chitarrista nato nel ‘56 a Stoke-on-Trent, nello Staffordshire, dopo l’eponimo debutto del 2010, “Apocalyptic Love” del 2012, “World on Fire” del 2014 e “Living the Dream” del 2018, la nuova fatica “in proprio” sulla lunga distanza dello storico sodale di Axl Rose è stata scritta tra il 2018 e il 2019, e registrata a Los Angeles, città dove Slash risiede dalla primissima infanzia.

Saul Hudson - questo il nome all’anagrafe dell’artista - sarà impegnato dal vivo con i Guns N’ Roses a partire dal prossimo 4 giugno, quando la band di “Sweet Child O’ Mine” farà debuttare il proprio tour europeo 2022 da Lisbona, in Portogallo: la serie di eventi prevede anche una sosta in Italia, programma per il 10 luglio prossimo allo stadio Meazza di San Siro, a Milano.