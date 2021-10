Morto il chitarrista jazz Franco Cerri

Lutto nel mondo della scena jazz italiana.

Si è spento all'età di 95 anni il chitarrista Franco Cerri, considerato un punto di riferimento per gli artisti di vecchia e di nuova generazione. Nel corso della sua carriera il musicista aveva collaborato con - tra gli altri - Chet Baker, Billie Holiday, Django Reinhardt, Dizzy Gillespie, Lee Konitz. In Italia aveva suonato con Tullio De Piscopo e Nicola Arigliano, che aveva pure accompagnato al Festival di Sanremo nel 2005, sulle note di "Colpevole". A Sanremo aveva suonato anche con Simona Molinari e Peter Cincotti, nel 2013, sulle note di "Tua" (nella serata delle cover), la canzone divenuta celebre grazie all'interpretazione di Jula de Palma al Festival del 1959. Nel 2014 Elio lo aveva voluto come ospite del programma "Il musichione" su Rai2: per l'occasione aveva accompagnato la band capitanata dal poliedrico cantante milanese in una versione swing di "Vattene amore" in duetto con Mietta, interprete originale della hit.