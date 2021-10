Coldplay: il nuovo album verso le 100mila copie già vendute in UK

A dispetto dei leak circolati in rete prima della sua pubblicazione effettiva, "Music of the spheres", il nuovo album dei Coldplay, va verso le 100 mila copie vendute in una settimana nel Regno Unito: i dati saranno confermati dalla Official Charts Company, che pubblica le classifiche di vendita e monitora i dati relativi agli acquisti di musica oltremanica, solo nei prossimi giorni, ma il trend sembra essere assolutamente positivo. A quattro giorni dalla sua uscita, avvenuta lo scorso venerdì, l'ultimo disco della band capitanata da Chris Martin ha già venduto 81 mila copie.

È dal 2019 che un album non riesce a superare nel Regno Unito il traguardo delle 100 mila copie vendute in una settimana. L'ultimo fu "No.6 Collaborations project" di Ed Sheeran, che due anni fa vendette in sette giorni la bellezza di 125 mila copie. Quanto ai Coldplay, il loro precedente lavoro, "Everyday life", uscito sempre nel 2019, a sette giorni dall'uscita si "fermò" a 81 mila copie vendute.

La classifica ufficiale e i dati definitivi saranno resi noti dalla Official Charts Company venerdì 22 ottobre.

I Coldplay hanno annunciato il tour in supporto a "Music of the spheres", il primo della band britannica all'insegna dell'eco-sostenibilità. Partirà il 18 marzo da San Jose, in Costa Rica, e arriverà in Europa già nell'estate del 2022. Al momento non è previsto un passaggio in Italia: "Torneremo appena sarà possibile", hanno detto Chris Martin e soci, che mancano nel nostro paese dall'estate del 2017, l'anno dei due concerti a San Siro del tour legato a "A head full of dreams".