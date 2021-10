I Sex Pistols sono protagonista della puntata di stasera di Jam TV - Music Room

Terzo appuntamento questa sera (lunedì 18 ottobre, ore 19.00) di Jam Tv - Music Room con una puntata dedicata ai Sex Pistols: "45 anni di anarchia punk", questo il titolo dello speciale dedicato alla band un tempo guidata da John Lydon (in foto), sarà trasmessa anche da Rockol nella finestra aperta in questa pagina.

Nella puntata saranno ospiti Ivan Cattaneo, Glezos, Stefano Gilardino e Wilko Zanni. Conduce Ezio Guaitamacchi.

Era il 17 ottobre 1976 quando il gruppo registrava "Anarchy in the U.K.", primo singolo che poi sarebbe uscito su 45 giri il 26 novembre dello stesso anno: cominciava la rivoluzione punk.

Ivan Cattaneo racconterà la Londra del ’76/’77, quella della “punk revolution" che lui visitò (negozio di Malcolm McLaren e Vivienne Westwood incluso, da cui partì la moda punk). In quel periodo il cantautore produceva una “fanzine” punk.

Glezos porterà ricordi e testimonianze dirette avendo conosciuto personalmente i membri dei Pistols.

Wilko Zanni suonerà il riff di "Anarchy in the U.K." e racconterà quanto i Sex Pistols siano stati l’influenza principale della sua band, i Rats.

Stefano Gilardino ricorderà i giorni passati con Glen Matlock quando il primo bassista dei Pistols venne in Italia a promuovere un suo libro sul punk e racconterà alcuni retroscena delle registrazioni di “Anarchy in the UK”.