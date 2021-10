Tiziano Ferro, in arrivo "Rosso Relativo – Anniversary Edition"

Partono oggi 18 ottobre il pre-order e il pre-save di "Rosso Relativo – Anniversary Edition" (Carosello Records; distribuzione Universal Music Italia), il cofanetto disponibile sia in triplo vinile (in uscita il 29 ottobre) sia in triplo CD (in uscita il 5 novembre) che celebra il 20° anniversario della pubblicazione di “Rosso Relativo”, il disco d’esordio di Tiziano Ferro che consacrò la carriera dell’artista in Italia e nel mondo diventando un vero e proprio fenomeno cult della scena musicale internazionale.

A venti anni dalla prima pubblicazione dell’album “Rosso Relativo”, che vide la luce il 26 Ottobre 2001, Carosello Records celebra il debutto di uno dei più grandi talenti del nostro Paese, Tiziano Ferro, con la pubblicazione di due cofanetti speciali, uno in formato vinile e l’altro in CD, contenente tre versioni rimasterizzate, esclusive e multilingua: “Rosso Relativo” (versione italiana), “Rojo Relativo” (versione spagnola pubblicato per la prima volta in formato vinile 33 giri) e “Rosso Relativo – Extra” (contenente per la prima volta su un unico supporto le versioni internazionali dei brani di maggior successo dell’album, un singolare out-take della sua primissima incisione e alcuni remix). Tiziano Ferro celebrerà l'anniversario di "Rosso Relativo" con una diretta Instagram il 26 ottobre. Maggiori dettagli in arrivo.

«Il NOSTRO "Rosso Relativo" sta per compiere 20 ANNI. Vent’anni sono un’intera generazione. Quanta follia, urgenza, stupenda inconsapevolezza, quanto amore in quel "Rosso Relativo". Esamino esanime il racconto di questi ultimi venti anni, travolto dalla gratitudine. Questo album arrivò senza preavviso - con le canzoni che avevo scritto in tarda adolescenza senza sapere che sarebbero poi finite nel mio primo disco. Lo ascolto adesso e provo tenerezza. Ancora oggi ci sento dentro le urla d’aiuto, le spinte d’orgoglio di chi cercava una strada, un pezzo di me che non c’è più ma anche tante parti sgangherate che non sono riuscito a cambiare mai.

Rosso relativo è un passaporto che non scade, che continua a raccontare dove sono stato e dove vado. Una bussola. Quando ascolto questo album mi sento intatto, commosso e invaso dal privilegio di poter essere qui - vent’anni dopo - a parlare ancora di Paola, di Imbranato e di Xdono. E un sorriso ha la meglio. », così Tiziano Ferro ha annunciato sui suoi social l'arrivo del cofanetto".

“Rosso relativo” fu un album d’esordio da record: pubblicato in 42 nazioni, ha venduto oltre 2,5 milioni di copie, restando in top10 per oltre 7 mesi e ottenendo 7 dischi di platino tra Italia, Messico, Spagna e Svizzera e 3 dischi d’oro tra Belgio, Francia e Turchia. Al suo interno si hanno i primi cinque singoli della carriera di Tiziano: “Xdono”, 3° singolo più venduto d’Europa nel 2001 che è stato certificato doppio platino in Italia, platino in Belgio e oro in Francia, Germania e Svizzera, raggiungendo la top10 dei singoli di Italia, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Germania, Danimarca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Belgio, Francia, Grecia; “L’olimpiade”; “Imbranato”, entrato in top50 in Austria, Belgio, Francia e Svizzera; “Rosso relativo”, title track dell’album, entrato in top50 in Italia, Germania, Spagna e Svizzera; “Le cose che non dici”.

“Rosso Relativo” è anche l’album che ha portato Tiziano Ferro a vincere diversi premi, quali il Premio Italiano della Musica come Rivelazione dell’anno e il Premio come Rivelazione italiana dell’anno di Festivalbar, confermando di aver subito fatto breccia nel cuore di critica e grande pubblico. “Rosso Relativo” viene così celebrato come primo tassello di una straordinaria carriera ventennale ricca di successi e splendidi traguardi, tanto in Italia quanto all’estero, che ha segnato il primo momento di notorietà del talento di Tiziano Ferro nel mondo.

TRACKLIST:

ROSSO RELATIVO

Le cose che non dici

Rosso relativo

Xdono

Imbranato

Di più

Mai nata

Primavera non è +

Il confine

Boom Boom

L’olimpiade

Soul-dier

Il bimbo dentro

ROJO RELATIVO

Las cosas que no dices

Rojo relativo

Perdona

Alucinado

Y más

Si no hubiera nacido

Primavera nunca fue

El confín

Boom Boom

La olimpiada

Soul-dier

Il bimbo dentro

ROSSO RELATIVO – EXTRA

Rosso Relativo Portoghese

Xdono Francese

Xdono Inglese

Imbranato Francese

Imbranato Portoghese

Rosso Relativo Remix SPA

Rosso Relativo Remix ITA

Xdono Summer Remix ITA

Xdono Summer Remix SPA

Xdono Summer Remix Extra

Xdono Outtake ITA