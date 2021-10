L'incorreggibile e molto 'cool' Snoop Dogg

Nella giornata di oggi compie cinquanta anni Calvin Cordozar Broadus Jr., meglio conosciuto nel circuito musicale con lo pseudonimo Snoop Dogg. Il rapper di Long Beach (California) è considerato tra i migliori esponenti della storia dell'hip hop a stelle e strisce, ma a riconosciuto talento corrisponde una qual certa bizzarria nei comportamenti...come si conviene ai grandi artisti.

Nelle righe che seguono riportiamo uno dei bizzarri episodi che lo hanno visto protagonista in una carriera che bizzarra è dir poco. L'aneddoto che riguarda Snoop è stato ricordato qualche tempo fa da George Sloan, il co-proprietario del Timepiece, un club di Exeter, in Gran Bretagna. In una intervista Sloan ha raccontato di quella volta che Snoop Dogg, dopo essersi esibito nel suo locale, se ne andò tranquillamente dimenticando una borsa che conteneva una somma in contanti valutata tra le 300 e le 400.000 sterline. (al cambio attuale tra i 350 e i 470.000 euro, non proprio spiccioli)

Parlando ai microfoni di Devon Live, Sloan ha ricordato così quella sera dell’agosto 2014: “Snoop è la persona più rilassata che io abbia mai incontrato. Ho passato circa venti minuti con lui e tutto quello che ha detto è stato ‘cool’. La serata era ‘cool’, il club era ‘cool’, la folla era ‘cool’. Ha posato per le fotografie e ha firmato autografi. Non c'era niente di stravagante nel suo ‘rider’ (l'elenco delle richieste che i musicisti esprimono agli organizzatori dei loro concerti, ndr), solo una specifica marca di gin. Era molto affascinante”.

George Sloan ha poi continuato il suo racconto dell'incontro con Snoop Dogg dicendo che dopo il concerto venne contattato da un membro dell’entourage del musicista statunitense, il rapper e il suo team alloggiavano in un lodge da 50 sterline a notte alla periferia di Exeter, che gli chiese se per caso.

“Mi disse: ‘Abbiamo lasciato un grande zaino al piano di sopra dietro la postazione del DJ, potremmo venire a prenderlo?’. Io dissi che non ero presente, ma avrei provato a vedere se c’era qualcuno che potesse andare a dare un'occhiata. Snoop Dogg si era esibito la sera prima al Boardmasters di Newquay tappa di un mini tour che avevamo organizzato e di solito insisteva perché lo si pagasse in contanti. Insomma, c'era questa borsa, ma quello di cui non ci eravamo resi conto era che conteneva tutti i soldi che gli erano stati pagati per i concerti che aveva fatto fin lì. Penso che ci saranno state circa 3-400.000 sterline”.

Snoop Dogg è davvero 'cool', ma anche incorreggibile. Ed incorreggibili e 'cool' sono anche le persone del suo staff.