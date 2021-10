Clubhouse lancia Music Mode

Clubhouse ha annunciato ufficialmente il lancio di Music Mode, nuova funzionalità che permetterà la circolazione sull’app di drop-in audio di file musica in alta qualità: secondo quanto riferito dagli sviluppatori, la modalità supporterà la riproduzione in stereo sia su smartphone che su supporti esterni come schede audio - anche professionali - e dispositivi dotati di connessione USB. Music Mode potrà essere attivato dal menu principale dell’applicazione.