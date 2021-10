Finanza e publishing, altro accordo tra big: da Northleaf Capital 500 milioni a Lyric Capital Group

La società di investimento Northleaf Capital Partners ha guidato una cordata di finanziatori che ha iniettato 500 milioni di dollari di liquidità nelle casse di Lyric Capital Group, società madre di Spirit Music Group, società di edizioni che gestisce “uno dei portafogli musicali indipendenti più grandi e diversificati” per un totale di circa 100mila opere: nell’operazione un ruolo importante è stato ricoperto dalla Caisse de dépôt et placement du Québec, sorta di omologa dell’italiana Cassa Depositi e Prestiti, che si è segnalata come uno degli investitori di riferimento del round di finanziamento.