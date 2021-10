Addio a Ronnie Tutt, batterista di Elvis Presley, Jerry Garcia e Billy Joel

E’ morto all’età di 83 anni Ronnie Tutt, batterista e apprezzato session man titolare di collaborazioni con Elvis Presley, Jerry Garcia e Billy Joel: a dare notizia della scomparsa dell’artista è stata la Elvis Presley Enterprises, fondazione intitolata all’indimenticata star di Tupelo, per mezzo di un tweet pubblicato sull’account ufficiale di Graceland. “Siamo stati profondamente rattristati nell'apprendere della morte di Ronnie Tutt”, si legge nella nota: “Oltre ad essere un batterista leggendario, era un buon amico per molti di noi qui a Graceland. Ci siamo divertiti tutte le volte che si è unito a noi qui per celebrare la settimana di Elvis, il suo compleanno e molte altre occasioni speciali. Ronnie è stato un fantastico ambasciatore dell'eredità di Elvis, condividendo i suoi ricordi, e portando la sua musica nelle arene di tutto il mondo attraverso gli spettacoli e le esibizioni successive di Elvis in Concert”.

Tutt si unì da subito alla TCB Band, la backing band del Re del Rock, nel 1969, restando in forze nella formazione fino alla morte del suo leader e anche oltre, restando - fino al 2021 - l’ultimo elemento originale del gruppo insieme al chitarrista James Burton. Tra il 1973 e il 1974 il batterista entrò in studio per per le session di registrazione del secondo e del terzo album di Billy Joel, “Piano Man” del ‘73 e “Streetlife Serenade” del ‘74: lo stesso anno l’artista si unì alla Jerry Garcia Band, con la quale registrò l’album “Compliments” (1974). Sempre con il già leader dei Grateful Dead Tutt entrò in studio per gli album “Reflections” (1976), “Cats Under the Stars” (1978) e “Run for the Roses” del 1982. Successivamente Tutt fu invitato da Neil Diamond a unirsi alla sua band, sia per le attività dal vivo che in studio.