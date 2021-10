Anna Galletti e il mondo (editoriale) della musica da ballo

Contitolare – assieme alla sorella Alessandra - delle Edizioni musicali e discografiche Galletti-Boston srl, fondate dal padre Angelo, e specializzate in musica da ballo, tradizionale e original Latin, Anna Galletti è laureata in Giurisprudenza e fin dal 1986 si è dedicata all’azienda familiare occupandosi prevalentemente del lato artistico.

Agli studi classici ha unito anche lo studio del pianoforte .

Ha collaborato con la Facoltà di Economia dell’Università di Forlì quale docente al corso di Alta formazione in Management di eventi di spettacolo, e a varie edizioni del Pavarotti & Friends.

Fa parte del Direttivo FEM fin dalla fondazione della Federazione e sempre si è occupata in prima persona di SIAE, rivestendo ruoli sia in Assemblea che nella Commissione Musica.

Attualmente è vice-presidente della Commissione Musica.

Abbiamo conversato con lei in video: ecco quello che ci ha detto.