Venezia, Kanye West canta al matrimonio di Geraldine Guiotte e Alexander Arnault

Kanye West ha tenuto un breve concerto al ricevimento organizzato per le nozze del vicepresidente di Tiffany & Co. (e figlio del proprietario del gruppo del lusso LVMH) Alexandre Arnault e Gèraldine Guyot, fondatrice del marchio di accessori D’Estrëe. Dopo la cerimonia tenutasi ieri, sabato 16 ottobre, presso la Chiesa dei Gesuiti, a Cannaregio, sposi e invitati - tra i quali spiccavano star della musica come la coppia d’oro della musica a stelle e strisce composta da Beyoncé Jay-Z, oltre che il produttore a performer Pharrell Williams - si sono spostati sul Canal Grande, a Palazzo Papadopoli (di proprietà della famiglia della sposa, già sede dell’Aman Hotel, dove si sono detti sì nel 2014 George a Amal Clooney): qui Kanye West è salito sul palco per proporre, dal vivo, una selezione di suoi brani, tra i quali - riferisce TMZ - “Flashing Lights” (da “Graduation” del 2007) e “Runaway” (da “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” del 2010).

Kanye performing "Runaway" last night at Alexandre Arnault and Geralde Guyot’s wedding in Venice. (10.16.21) pic.twitter.com/4WwxHsBEX1 — Kanye Media (@KanyeMedia_) October 17, 2021

L’artista è salito sul palco indossando un completo firmato da Balenciaga e una maschera che gli copriva completamente il viso.