Maneskin, live a L.A. a gennaio con Coldplay e Kings of Leon. Tra due giorni il video di ‘Mammamia’

Si allunga il calendario di appuntamenti all’estero per i Maneskin: la band capitanata da Damiano David è stato confermata nel cast dell’ALTer Ego 22, evento organizzato da iHeart Radio al quale sono già stati confermati artisti di altissimo profilo internazionale come Coldplay, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Kingos of Leon, Willow e All Times Low.

La maratona musicale si terrà il prossimo 15 gennaio al Forum di Los Angeles, storica venue che a partire dai primissimi anni settanta ha ospitato le esecuzioni di artisti leggendari come Crosby, Stills, Nash & Young, Rolling Stones, David Bowie, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Elvis Presley, Paul McCarney, Eagles e Alice Cooper: i set annunciati saranno trasmessi dalla piattaforma iHeart (solo audio) e - anche in video - da LiveXlive.

Nel frattempo il quartetto capitolino ha annunciato per il prossimo martedì 19 ottobre la clip ufficiale abbinata al nuovo singolo, “Mammamia”:

I Maneskin, sui propri canali social, hanno offerto ai fan qualche anticipazione della clip, compreso un breve spezzone video e uno scatto che li ritrae nei panni di vampiri: